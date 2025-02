Novorizontino x Santos: onde assistir e horário do jogo do Paulista

O Santos visita o Novorizontino na tarde deste domingo (9), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 8ª rodada do Paulistão.

O duelo terá transmissão do UOL Play. O streaming Zapping TV e o pay-per-view Nosso Futebol também transmitem o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Santos de Neymar tenta se recuperar após o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP na reestreia do astro na Vila Belmiro. O Peixe começa a rodada na segunda colocação do Grupo B, com oito pontos. O Guarani lidera com 10.