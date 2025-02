Assistir Novorizontino x Santos online com imagens: veja onde acompanhar

Assista ao vivo ao Paulistão 2025 e torça pelo seu time em todas as fases. Assine agora pelo UOL Play a partir de R$ 29,90/mês.

O Santos entrou nesta rodada ocupando a vice-liderança do Grupo B, com 8 pontos conquistados até o momento. Enquanto isso, o Novorizontino se mantém entre os primeiros do Grupo C, aparecendo na segunda colocação com 10 pontos.

O Peixe teve dificuldades para furar a defesa adversária na última partida. Mesmo com Neymar em campo, o time não conseguiu transformar a posse de bola em gols e acabou empatando em 1 a 1 com o Botafogo-SP na Vila Belmiro.

Já o Novorizontino também vem enfrentando obstáculos ofensivos. Sem vencer há dois jogos, o time empatou novamente na rodada passada, ficando no 1 a 1 contra o São Bernardo.

Novorizontino x Santos -- Campeonato Paulista