Jogo do Corinthians hoje (9/2): horário e onde assistir ao vivo

O Timão venceu 13 das últimas 15 partidas, mas vem de um empate no clássico diante do Palmeiras. No entanto, o resultado foi, de certa forma, positivo, já que o time de Ramón Díaz atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e ainda viu Hugo defender o pênalti cobrado por Estevão nos acréscimos.

O São Bernardo viu a sequência de três vitórias consecutivas ser encerrada na rodada anterior. Jogando em casa, o Bernô empatou em 1 a 1 com o Novorizontino.

Corinthians x São Bernardo -- Campeonato Paulista