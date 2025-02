Super Bowl: Time que jogou em SP pode ter 1º 'brasileiro' campeão da NFL

O Philadelphia Eagles, que disputou o inédito São Paulo Game no início da temporada, chegou ao Super Bowl e tem a chance de coroar o primeiro atleta "brasileiro" campeão da NFL.

Brazuca da Califórnia

Os Eagles estrearam na temporada 2024/25 vencendo o primeiro jogo da NFL realizado no Brasil. A franquia verde da Filadélfia superou o Green Bay Packers por 34 a 29 em setembro, em uma Neo Química Arena lotada. Foi o debute da liga norte-americana no hemisfério sul do planeta.

Passados cinco meses, o time agora enfrenta o Kansas City Chiefs do astro Patrick Mahomes no Super Bowl 59, neste domingo (9). A equipe comandada pelo técnico Nick Sirianni terminou a temporada regular com a segunda melhor campanha da NFC (14-3), seguiram dominantes nos playoffs e conquistaram a vaga na final após vencerem a conferência atropelando o Washington Commanders, por 55 a 23.