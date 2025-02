Corinthians x São Bernardo: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O Timão tem boa sequência no estadual, com seis vitórias em oito jogos. O Timão empatou pelo placar mínimo com o rival Palmeiras, no Allianz Parque. Agora, a equipe de Ramón Díaz quer voltar a vencer e contará com o retorno do meio Rodrigo Garro, recuperado de uma lesão no joelho.

Já o São Bernardo teve uma sequência de três vitórias interrompida na última rodada. Jogando em casa, o Bernô ficou no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino e agora tenta retomar o caminho dos triunfos.

Corinthians x São Bernardo -- Paulistão