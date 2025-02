Botafogo x Madureira: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Madureira se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela nona rodada do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da Band (TV aberta), Premiere (canal por assinatura) e GOAT (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Botafogo tenta encaminhar a classificação para as finais do Carioca. O time entrou no G-4 do Estadual após vitória contra o Nova Iguaçu.