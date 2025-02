Bia Haddad é quebrada seis vezes e cai na estreia no WTA 1000 de Doha

Com mais uma atuação inconsistente, Beatriz Haddad Maia foi eliminada do WTA 1000 de Doha já neste domingo, na primeira rodada. A brasileira, atual número 16 do mundo, teve seu serviço quebrado seis vezes e acabou derrotada pela polonesa Magdalena Frech (#28) por 6/4, 3/6 e 6/2.

Bia, que venceu os três primeiros confrontos diretos contra Frech na carreira, ainda lidera no retrospecto, mas por muito pouco, já que a polonesa levou a melhor nos últimos dois jogos. No ano passado, em Wuhan, fez 6/3 e 6/2. Agora, o placar geral é de 3 a 2 para a brasileira.

A paulista de 28 começou bem a partida deste domingo, quebrando o saque de Frech e fazendo 3/0, mas a europeia, menor irregular, venceu cinco games seguidos depois disso para abrir 5/3. Pouco depois, fechou a parcial em 6/4.