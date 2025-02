Professora aposentada vira crossfiteira e bomba nas redes aos 63 anos

A entrada nas redes sociais não foi planejada. Gina, que não gostava muito de fazer publicações, foi motivada por uma amiga e pelo seu psicólogo a compartilhar a evolução.

Não me via fazendo isso, achava um saco ter que ficar arrumada para gravar, e eu só queria treinar e socializar. Até que um dia, uma amiga sugeriu que eu filmasse para ver meu progresso e me corrigir. Depois, fui incentivada por um psicólogo a filmar e compartilhar, e minha filha me ajudou. No início, eu achava estranho, mas logo comecei a ver o impacto positivo. Gina Lapertosa à Marie Claire

A crossfiteira compartilha diversos tipos de conteúdo. Além da rotina de treinos, a atleta mostra detalhes do seu dia a dia, posa com looks e publica vídeos motivacionais.