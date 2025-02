Alcaraz bate De Minaur em Roterdã e conquista primeiro título indoor

Ele já foi número 1 do mundo, venceu quatro torneios do Grand Slam e tinha no currículo 16 títulos de nível ATP. Aos 21 anos, Carlos Alcaraz segue adicionando feitos a seu já estrelado currículo. Neste domingo (9), o espanhol superou o australiano Alex de Minaur (#8 do mundo) por 6/4, 3/6 e 6/2 e conquistou seu primeiro torneio indoor no ATP 500 de Roterdã.

Atual número 3 do ranking, o espanhol é agora o oitavo homem a conquistar seis torneios de série ATP 500 e também o sexto homem entre tenistas em atividade a somar 17 títulos de nível ATP.

Apesar da pouca idade, Alcaraz já é o sexto maior campeão de torneios entre os tenistas em atividade no circuito, ficando atrás apenas de Novak Djokovic (99 títulos), Alexander Zverev (23), Marin Cilic (21), Daniil Medvedev (20) e Jannik Sinner (19).