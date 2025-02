Água Santa x Palmeiras: Onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O Água Santa é o último colocado do Grupo C com apenas quatro pontos em sete jogos. A equipe de Diadema precisa se recuperar no campeonato, mas vendeu o mando de campo para a Brasília com o intuito de priorizar a arrecadação financeira com a presença dos palmeirenses.

Já o Palmeiras é o 2º colocado do Grupo D com 12 pontos conquistados. O Alviverde está atrás do São Bernardo (16), que faz grande campanha até o momento: cinco vitorias, um empate e uma derrota.

Água Santa x Palmeiras -- 8ª rodada do Paulistão

Data: 9 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Transmissão: UOL Play (streaming), TNT (TV por assinatura), Max (streaming), CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming).

