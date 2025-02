Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x São Paulo: veja onde assistir

Assista ao vivo ao Paulistão 2025 e torça pelo seu time em todas as fases. Assine agora pelo UOL Play a partir de R$ 29,90/mês.

O São Paulo vem de vitória e lidera o Grupo C com 13 pontos. Já o Red Bull Bragantino é o lanterna do Grupo B, com 5 pontos.

O Tricolor chega empolgado pela goleada aplicada no meio de semana. Com boa atuação de Oscar, o São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1.

Já o Red Bull Bragantino venceu apenas uma partida e está próximo da zona do rebaixamento do Paulistão. O Massa Bruta empatou com a Inter de Limeira em 1 a 1 na última partida.

Red Bull Bragantino x São Paulo -- Campeonato Paulista