Transmissão ao vivo de Grêmio x Internacional: veja onde assistir

O Grêmio recebe o Internacional hoje (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? O clássico será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Com 10 pontos somados, o Grêmio é o líder do Grupo A. Já o Inter lidera o Grupo B, com 13 pontos.