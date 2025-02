Super Bowl terá "hino nacional negro" pela quinta vez e gera polêmicas

Neste domingo (09), a cantora Ledisi interpretará a canção "Lift Every Voice and Sing", conhecida também como o "hino nacional negro", no Super Bowl, em Nova Orleans. É o quinto ano consecutivo que a música será tocada na cerimônia do jogo da National Football League (NFL). O tema tem gerado polêmica desde quando foi tocada pela primeira vez no torneio, em 2020.

A grande final da NFL será disputada entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, às 20h30 (horário de Brasília).

O que aconteceu

A música "Lift Every Voice and Sing" será cantada antes do Super Bowl, às 20h30 (Brasília). Logo depois, Jon Batiste vai interpretar o hino nacional dos Estados Unidos.