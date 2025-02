Real Madrid x Atlético: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

O elenco comandado por Diego Simeone tem a melhor defesa do torneio, com 14 gols sofridos. Já o clube merengue é o segundo melhor ataque da competição, com 50 tentos anotados, atrás apenas do Barcelona, com 60.

O Real vem de uma derrota contra o Espanyol no Campeonato Espanhol por 1 a 0, ainda que tenha vencido o Leganés por 3 a 2 depois disso, na Copa do Rei. Já o Atleti venceu em seu último compromisso no torneio por pontos corridos, quando bateu o Mallorca por 2 a 0.

Real Madrid x Atlético de Madrid - 23ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 08 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu - Madri, Espanha

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)