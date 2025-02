Jogo do Flamengo hoje (8/2): veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Fluminense entram em campo hoje (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Carioca.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo é o líder do torneio, com 13 pontos conquistados. Já o Fluminense está na sétima colocação, com 10 pontos.