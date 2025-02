Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

O jogo tem transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os times vivem situações distintas no campeonato. O Flu voltou a vencer na última rodada, mas é apenas o oitavo colocado, com 10 pontos, e tenta uma retomada por uma vaga na semifinal. O Fla está em segundo, com 13 pontos, três a menos do que o líder Volta Redonda, mas com uma partida ainda por fazer.