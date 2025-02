Forlán leva clássico de Madri para o tênis e 'desafia' Vini Jr. e Mbappé

Diego Forlán trocou as chuteiras pelas raquetes de tênis e aproveitou o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri, neste sábado (8), às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, para "desafiar" os merengues Vinicius Jr e Mbappé em um jogo de duplas. O uruguaio ainda "convocou" o goleiro colchonero Oblak para ser seu parceiro.

Eu escolheria o Oblak [como dupla]. Não tenho ideia se ele tem habilidade no tênis, mas ele é alto, grande, tem reação, trabalha muito bem nas pernas, o que é importante para o tênis, e utiliza as mãos. Talvez ele possa me ajudar um pouco. E quem enfrentaríamos? Eu poderia dizer Mbappé e Vinícius Jr. Diego Forlán, ex-jogador do Atlético de Madri e atual tenista profissional

O uruguaio de 45 anos, porém, não tem bom retrospecto no Dérbi madrilenho, com nove derrotas e um empate. Forlán possui quatro gols no clássico, mas só bateu os merengues quando defendeu o Villarreal. O atacante esteve no Atlético entre 2007 e 2011.