Fisiculturista sul-coreano morre aos 38 anos; irmão fala em 'acidente'

Kim Woon Seo, fisiculturista e influenciador sul-coreano, morreu aos 38 anos. As informações são do The Sun.

O que aconteceu

O atleta morreu na última segunda-feira (3), mas o caso só ganhou repercussão mundial na quinta (6). O funeral foi realizado no Gimhaw Citizen's Funeral Hall, na Coreia do Sul.

Kim Ji Hyun, irmão de Seo, descreveu a morte apenas como um "acidente" e não deu mais detalhes do que ocorreu com o familiar.