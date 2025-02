Fonseca explica recusa ao tênis universitário: 'Zero arrependimento'

O bom desempenho no Rio Open do ano passado, quando chegou às quartas de final, serviu não só para projetar João Fonseca ao grande público brasileiro como também representou uma virada de chave na sua vida. Então com 17 anos, ele tinha um acordo assinado com a faculdade da Virgínia, nos Estados Unidos. Mas para ingressar no tênis universitário, teria de abrir mão por um tempo da trajetória profissional.

A decisão precisava ser tomada até junho em conjunto com seus pais, mas o torneio carioca ocorrido em fevereiro acabou sanando qualquer ponto de interrogação que pairava em sua cabeça.