Equipe de Avancini muda base e aposta em prodígio em novo ciclo olímpico

Nós seguimos para a sexta temporada com o Ulan e para o quarto ano com a Sabrina. O Ulan teve uma temporada muito expressiva, com o título brasileiro, a vaga olímpica. A Sabrina agora passa a ser uma atleta da categoria elite e os dois refletem o que sempre foi um dos nossos princípios de construir carreiras. Ambos atletas, quando entraram no nosso time, ainda não tinham grande expressividade nacional, e o nosso objetivo é justamente oferecer um ambiente para que eles possam desenvolver o melhor potencial que puderem. Pensando nisso, rejuvenescemos o time trazendo o Eike Leoncio, que ainda está muito no começo da sua carreira e que temos esperança que possa se beneficiar muito do relacionamento com os atletas que já fazem parte do projeto há mais tempo, e também de todo o corpo de staff, de todo o preparo, das ferramentas que nós podemos oferecer. Henrique Avancini

A equipe contou com mudanças em sua base. Ela segue baseada em Petrópolis-RJ, porém em um novo espaço e com melhorias tecnológicas.