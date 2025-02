Comerciais batem R$ 46,4 milhões, e Super Bowl deve quebrar recordes na TV

A Fox anunciou que todos os espaços publicitários foram esgotados ainda em novembro. Algumas marcas acabaram desistindo, o que fez com que as cotas fossem revendidas e a emissora, responsável por exibir a partida com exclusividade nos Estados Unidos, subisse a pedida para atingir o valor recorde.

A emissora deve bater US$ 700 milhões (R$ 4 bilhões) de receita comercial, de acordo com a Ad Week. No ano passado, o grupo da CBS foi o detentor da transmissão, que gerou ao todo cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,5 bilhão) em publicidade apenas no mercado norte-americano.

Sucesso na TV

O Super Bowl é com muita folga o evento mais assistido na televisão dos EUA. Foram 123,7 milhões de espectadores em 2024, registrando um aumento de quase nove milhões em relação ao ano anterior, quando a Fox também exibiu a partida. Três em cada quatro fãs que assistem à final da temporada da NFL dizem que assistem aos anúncios, sendo quase 25% espectadores atentos, de acordo com estudo da Ipsos.

É esperado que a transmissão deste ano atinja um recorde de 203,4 milhões de telespectadores. A NRF, maior associação comercial de varejo do mundo, estima um consumo médio de US$ 91,58 (R$ 531) por pessoa sintonizada no Super Bowl, o que totalizaria US$ 18,6 bilhões (R$ 107,86 milhões) movimentados durante o jogo.

O valor de anúncios antes e após o jogo também aumentou. O preço dos comerciais no pré-jogo mais do que dobrou, partindo de US$ 2 milhões (R$ 11,6 milhões) para US$ 4,5 milhões (R$ 26,1 milhões), enquanto o de pós-jogo, que ficava entre US$ 2,5 milhões (R$ 14,5 milhões) e US$ 3 milhões (R$ 17,4 milhões), bateu US$ 4 milhões (R$ 23,2 milhões).