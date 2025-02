Valencia x Barcelona: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

O clube divide as atenções entre a Copa do Rei e a La Liga. O Barcelona é o terceiro colocado, com 45 pontos, quatro a menos em relação ao líder Real Madrid.

Classificação e jogos Copa do Rei

Já o Valencia é o vice-lanterna do Espanhol com apenas quatro vitórias. Apesar da boa campanha na Copa do Rei, o time tenta se livrar do rebaixamento.

Valencia x Barcelona

Local: Estádio Mestalla, em Valencia, pelo Espanhol

Data e horário: 6 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Disney+