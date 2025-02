Transmissão ao vivo de Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir

Palmeiras e Corinthians medem forças hoje (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão exclusiva da Max e TNT. Pelo combo UOL Play + Max é possível assistir esse e todos os outros jogos do estadual. Clique aqui para assinar.

O Corinthians tem a melhor campanha, com 18 pontos, e lidera o Grupo A. O Palmeiras tem 11 pontos e inicia o clássico na terceira posição do Grupo D, mas com um jogo a menos que a Ponte Preta, atual segunda colocada.

O Alviverde quer manter o ritmo da partida anterior, quando aplicou uma goleada fora de casa. O Verdão visitou o Guarani e venceu por 4 a 1, com dois gols de Estêvão.