Palmeiras x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O clássico Palmeiras x Corinthians, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta quinta (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

Onde vai passar o jogo ao vivo? A TNT (TV fechada) e a Max (streaming) vão fazer a transmissão do Dérbi. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Palmeiras está fora da zona de classificação no Grupo D. Os comandados de Abel Ferreira iniciaram a rodada com 11 pontos, enquanto a Ponte Preta tem 12 e o líder São Bernardo soma 15 — a equipe de Campinas, no entanto, tem um jogo a mais em relação ao alviverde e ao time do ABC.