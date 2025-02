NFL in Brasa, bares e restaurantes: veja onde torcer durante o Super Bowl

Desafio de field goal no NFL in Brasa. Imagem: @foto.grafiasbr

O NFL in Brasa 2025 contará com narração exclusiva da partida e diversas atrações. Rômulo Mendonça, ex-ESPN e atualmente no Prime Video, será a voz que passará as emoções do confronto. O evento também terá experiências com a bola oval, dinâmicas interativas, diversas opções de gastronomia tradicionais em jogos e NFL e shows. Marcelo D2 se apresenta na noite da véspera do duelo.

Os ingressos vão de R$ 80 a R$ 400 —opção premium com cadeira marcada. As entradas mais caras são para a viewing party do Super Bowl, que irá das 19h às 2h da madrugada, custando a partir de R$ 180.

Outras opções em São Paulo

A Disney+ organizará uma watch party inédita, com encontros de torcidas nos bares vizinhos Ômadá e Posto 6, na Vila Madalena. Os fãs dos Eagles ficarão no primeiro, enquanto o segundo receberá torcedores dos Chiefs. É esperada uma "batalha" de torcidas, com ambos os estabelecimentos caracterizados para a final da NFL. O evento ainda terá uma série de atividades interativas, incluindo desafio de Field Goal e sorteio de camisas dos times.

Boteco São Bento, em São Paulo, transmitirá o Super Bowl 59 Imagem: Divulgação/Boteco São Bento

O Boteco São Bento e o São Conrado Bar também são alternativas na capital paulista, com unidades na Vila Madalena, Itaim Bibi e Pinheiros, além de Santo André e Campinas. Ambos os locais terão telões de alta definição e diversas TVs espalhadas, com opções de comidas e bebidas típicas dos EUA.