Nova Iguaçu x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pelo Carioca

Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 21h45, em Moça Bonita, pela oitava rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão do SporTV, em TV fechada, e Premiere, no Pay-Per-View. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O time da Baixada Fluminense iniciou a rodada no G4. O Nova Iguaçu tem 12 pontos e quer se manter na briga no primeiro pelotão do torneio.