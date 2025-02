João Fonseca lida com leveza status de estrela do Rio Open: 'É curtir'

Já em sua terra natal, o carioca João Fonseca inaugurou nesta quinta-feira (6) mais duas quadras em seu centro de treinamento "Yes Tennis", no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro. Nos preparativos para o Rio Open, que terá início no próximo dia 17, o jovem de 18 anos ganhou o status de estrela da competição, mas lida a situação com leveza.

Ano passado, no mesmo torneio, o tenista chegou até as quartas, quando foi eliminado pelo argentino Mariano Navone. Ali foi a primeira vez que ele apareceu para o grande público.