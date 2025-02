Quem foi Ivan Zimmermann, jornalista que morreu em tragédia nos EUA

Voltou ao jornalismo em 1992 e iniciou a carreira de narrador esportivo pela ESPN, cobrindo a NFL. No ano seguinte, se tornou o primeiro brasileiro a narrar um Super Bowl in loco, em evento que contou com show do astro Michael Jackson.

Criou diversos bordões, como: "rasteja, verme", "fogo na bomba" e "hasta la vista, baby".

Morou por 20 anos nos EUA e se especializou nos campeonatos locais: NBA, NFL, NHL e MLB e até pesca.

A ESPN estava procurando brasileiros pra fazer teste de narrador. Fui lá e me encontrei no mundo em abril de 1992, na ESPN Internacional. O embrião do que são os canais de ESPN Brasil começou comigo e com mais outras dez pessoas. Fiquei 12 anos na ESPN nos Estados Unidos fazendo Golf, Futebol Americano, Pesca..."

Voltou ao Brasil em 2003, sendo contratado pelo canal Bandsports, onde participou da cobertura das Olimpíadas de 2004, em Atenas. Cobriu as Copas do Mundo de 1994 pela Rádio Jovem Pan e de 2006 pela DirecTV, e também narrou Liga dos Campeões.