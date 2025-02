Hasta la vista, barrado no baile: os bordões hilários de Ivan Zimmermann

Nas transmissões da NBA, ele criou o "Shaq Attack", para as grandes jogadas de Shaquille O'Neal. Tinha também o "barrado no baile", para grandes jogadas de defesa, e o grito "de trêêês", para as cestas de longe.

No futebol, dizia que as bolas com curva vinham com o "veneno da naja". No beisebol, os home runs eram acompanhados de um "lê, lê, lê, lê...".

Na NFL, usava seu famoso "rasteja verme" e expressões como "Under Pressure" (sob pressão), nome de música do Queen, para quando um quarterback sofria nas mãos da defesa rival. Quando surgia uma cheerleader, mandava um "calipso!", ou um "que beleeeza".

Outro grande bordão nos jogos de futebol americano era o "fogo na bomba", para grandes jogadas.

As cantorias, em geral, eram de clássicos de Roberto Carlos, como o "Calhambeque". E os fins de transmissão tinham um aviso para os telespectadores não dirigirem embriagados. Porém: "se beber e não dirigir, pode nos convidar", brincava o narrador.

Quem foi Ivan Zimmermann

Ivan nasceu em Blumenau (SC) e se formou em Jornalismo em 1984, pela Universidade Metodista de São Paulo. No ano seguinte, viajou com a comitiva do ex-presidente José Sarney para Nova York, para cobrir a reunião anual da ONU. Apaixonou-se pelo país, ficou por lá e chegou a trabalhar dirigindo carretas e limousines.