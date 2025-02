Assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo com imagens: onde vai passar

Palmeiras e Corinthians duelam hoje (6), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico terá transmissão exclusiva da Max e TNT. Pelo combo UOL Play + Max é possível assistir esse e todos os outros jogos do estadual. Clique aqui para assinar.

A partida estava agendada para às 20h, mas teve o início adiado em razão das fortes chuvas na região.

O Palmeiras tem 11 pontos em seis jogos e está na 3ª colocação do Grupo D. Com sete jogos, o Corinthians soma 18 pontos e lidera o Grupo A.