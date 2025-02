A um ano dos Jogos de Inverno, Brasil projeta delegação recorde e 1º pódio

O Brasil vê o sonho da primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno cada vez mais real.

Contagem regressiva

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) espera enviar de 15 a 20 atletas em 6 a 8 modalidades para as Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina, que serão de 6 a 22 de fevereiro de 2026. O recorde é de Sochi-2014, quando o país levou 13 competidores.

As maiores esperanças do Brasil em chegar ao pódio são Nicole Silveira no skeleton e Lucas Pinheiro Braathen no esqui alpino.