Vasco x Fluminense: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Carioca

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 8ª rodada da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Vasco TV e Goat (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

Invicto, o Vasco é o vice-líder da competição com os mesmos 13 pontos do Volta Redonda, o primeiro colocado. O Cruzmaltino tem uma vitória a menos que o time da Cidade do Aço.