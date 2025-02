Assistir São Paulo x Mirassol ao vivo com imagens: onde vai passar

Mesmo com um jogo a menos que os adversários, o São Paulo é o líder do Grupo C, com 10 pontos. Já o Mirassol é o vice-líder do Grupo A, com 15 pontos em seis jogos.

O Tricolor tenta se recuperar após perder a invencibilidade na última rodada. A equipe de Luis Zubeldía acabou derrotada pelo Santos por 3 a 1 no clássico disputado na Vila Belmiro.

O Mirassol vem de cinco vitórias consecutivas. O Leão perdeu apenas na estreia, diante do Santos, na Vila Belmiro. Na rodada anterior, a equipe do interior bateu o Velo Clube por 1 a 0.

São Paulo x Mirassol -- Paulistão 2025