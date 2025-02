São Paulo x Mirassol: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Já o Mirassol é o segundo colocado do grupo A com 15 pontos em seis jogos. Uma vitória pode colocar o time do interior na liderança da chave, ultrapassando os 18 pontos do Corinthians.

São Paulo x Mirassol

Campeonato Paulista - 7ª rodada

Data: 5/2/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca

