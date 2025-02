Rio Open terá sistema eletrônico em vez de juízes de linha pela 1ª vez

Pela primeira vez em suas 11 edições, o Rio Open terá um sistema eletrônico de chamadas que substituirá os juízes de linha em todas as quadras com partidas oficiais. A tecnologia, também conhecida como ELC Live (Electronic Line Calling Live, o que pode ser traduzido como "chamadas de linha eletrônicas ao vivo"), avisa, em tempo real, quando uma bola quicou fora ou quando um tenista pisa na linha na hora do saque, cometendo um foot fault.

O sistema fará parte de todos os torneios de nível ATP a partir desta temporada de 2025 - inclusive nas quadras de saibro, onde a tecnologia demorou mais para ser implementada, já que o nível da superfície de jogo sofre alterações durante as partidas.

"O ELC Live é uma tecnologia que finalmente poderá ser usada no saibro. Seremos apenas o segundo torneio a usar esse sistema e torcemos para que o público goste da inovação. Em breve, o sistema deixará a transmissão e a experiência do fã de tênis ainda mais rica, com inúmeros dados e estatísticas geradas automaticamente", explicou Lui Carvalho, diretor do Rio Open.