Portuguesa x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Portuguesa e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo chega embalado depois do título da Supercopa do Brasil, mas não terá nenhum titular. A equipe, que inicia a rodada em quinto lugar, não levará os jogadores que começaram a paritda diante do Botafogo, mas tem nomes como Arrascaeta, Danilo, Juninho, Everton Cebolinha e Luiz Araújo na equipe reserva.