Neymar joga hoje? O que se sabe sobre reestreia pelo Santos e onde assistir

A volta de Neymar ao futebol brasileiro deve acontecer na noite desta quarta-feira (5), no jogo do Santos contra o Botafogo-SP, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A partida está prevista para começar às 21h35 (de Brasília)

O que aconteceu

Reestreia acontece na Vila Belmiro. A tendência é que o camisa 10 comece no banco de reservas e entre na sequência da partida.

Casa cheia e expectativa de festa. Os ingressos estão esgotados para o reencontro dos torcedores com o ídolo.