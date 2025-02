Morre jornalista Ivan Zimmermann, ex-ESPN e Bandsports, em tragédia nos EUA

A família soube da tragédia apenas nesta quarta (5), após as autoridades norte-americanas entrarem em contato via Instagram.

Quem foi Ivan Zimmermann

Ivan se formou em Jornalismo em 1984, pela Universidade Metodista de São Paulo. No ano seguinte, viajou com a comitiva do ex-presidente José Sarney para Nova York, para cobrir a reunião anual da ONU. Apaixonou-se pelo país e ficou por lá.

Lembro que estava meio desanimado. O Brasil estava saindo da ditadura, a democracia ainda estava daquele jeito e resolvi ir para os Estados Unidos ver o que estava acontecendo Ivan Zimmermann, ao UOL, em 2017

Ele iniciou a carreira de narrador esportivo pela ESPN em 1992, cobrindo a NFL, e em 1993 se tornou o primeiro brasileiro a narrar um Super Bowl in loco, em evento que contou com show do astro Michael Jackson.

Morou por 20 anos nos EUA e se especializou nos campeonatos locais: NBA, NFL, NHL e MLB e até pesca.