Leganés x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo da Copa do Rei

O time merengue não perde para o adversário desta quarta há seis anos. A última vitória do Leganés no confronto foi em janeiro de 2019, pela Copa do Rei daquela temporada. O confronto mais recente terminou 3 a 0 para o gigante espanhol.

Leganés x Real Madrid -- Quartas da Copa do Rei

Local: Estadio Butarque, em Leganés (ESP)

Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, às 17h

Transmissão: ESPN e Disney+