Juventude x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Gaúcho

O Juventude também vai bem no campeonato. O time jaconero conquistou três vitórias e perdeu a outra partida disputada. Com nove pontos, a equipe lidera o Grupo C.

Juventude x Grêmio -- Campeonato Gaúcho 2025

Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, às 22h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)