Repórter de TV vira motorista após trauma e faz sucesso com loja itinerante

"Como eu sempre tive um carro que se encaixa na plataforma, no mesmo dia que eu saí da CNN, liguei para a minha esposa e falei que já iria trabalhar. Liguei o aplicativo e passei a tarde inteira rodando. Não foi muito difícil, eu pensei mesmo na questão da saúde financeira da família. Aqui eu me sinto tranquilo, a cobrança é um pouco menor, parte mais de mim mesmo, porque eu tenho que tratar o trabalho como uma empresa", destacou Guilherme

"Foi o suficiente para descansar a cabeça mentalmente, estar em paz e poder cuidar até mais da minha família, da minha esposa, dos meus bichinhos. Hoje eu não trabalho no fim de semana. As escalas que eu tinha no jornalismo, às vezes, consomem a gente. Foco muito de segunda à sexta para não trabalhar no fim de semana. Não tive dificuldade ou problema de adaptação. Eu sempre me preocupo em sustentar a minha família. O que eu tiver para fazer, sendo digno, eu vou fazer", acrescentou o jornalista.

Lojinha montada por Guilherme Ludwig, que hoje atua como motorista de aplicativo Imagem: Reprodução/X

Antes dos produtos da Granado, Guilherme começou a vender perfumes que se inspiram em fragrâncias de grandes marcas numa caixinha de madeira pensando em complementar a renda e passar tranquilidade para a esposa que cuidava da saúde mental. Com ajuda de Thaísa, a lojinha evoluiu e ganhou até prateleiras que ficam penduradas nas costas do banco do passageiro.

"A Thaisa falou que precisávamos deixar mais bonito, colocar mais produtos... Aí vem o toque feminino da coisa. Ela achou aquele modelo na internet, já comprou de imediato, criamos um CNPJ, compramos produtos da Granado, somados aos perfumes, e começamos a vender os dois", contou Guilherme.

A caminhada de Guilherme no jornalismo esportivo começou em 2006, com um estágio na Federação Paulista de Futebol. Depois, ele teve uma passagem rápida pela Bandeirantes até que chegou à RedeTV! em 2008, onde trabalhou com automobilismo e atuou como repórter de campo nas transmissões da Série B do Brasileirão com Silvio Luiz. O comunicador ainda passou pelo portal Terra e ESPN Brasil e, enfim, chegou à CNN Brasil em 2020.