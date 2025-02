Jogo do Santos hoje (5) pelo Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

O Santos lidera o Grupo B com sete pontos, mesma pontuação do Guarani, mas leva vantagem no critério de gols marcados. Já o Botafogo-SP vive situação complicada: lanterna do Grupo A, a equipe soma apenas três pontos e luta para escapar do rebaixamento.

Além da possibilidade de ter Neymar em campo, o Peixe vem embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo. A equipe entrou pressionada pela sequência de três derrotas consecutivas, mas superou o rival por 3 a 1.

Já o Botafogo-SP ainda não venceu. Na rodada passada, o Pantera empatou em 1 a 1 contra o Água Santa.

Santos x Botafogo-SP -- Paulistão 2025