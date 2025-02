América-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do clássico

América e Cruzeiro medem forças às 22h (de Brasília) desta quarta (5), no Independência, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

A partida será transmitida ao vivo por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Coelho é o vice-líder do Grupo B, mas tem a segunda melhor campanha do Estadual. O América está invicto no torneio, com 11 pontos, um a menos que o Athletic.