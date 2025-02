Transmissão ao vivo de Uruguai x Brasil no Sul-Americano: onde assistir

Uruguai e Brasil se enfrentam hoje (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, na Venezuela, em partida válida pela primeira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir ao vivo? O confronto será exibido ao vivo no sportv (TV por assinatura).

O Brasil se classificou para a fase final como terceiro colocado do Grupo B, com seis pontos somados em quatro partidas. Já o Uruguai foi o líder do Grupo A, com nove pontos.