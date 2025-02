Quando é o sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil? Dia, potes e onde assistir

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil acontece na sexta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ao todo, 80 clubes vão disputar a primeira fase da competição nacional. O sorteio também irá definir o chaveamento da próxima fase.

Mudança para 2025. Diferentemente de anos anteriores, as equipes com melhor colocação no ranking da CBF não têm mais a vantagem de empate no tempo regulamentar nas primeiras fases.