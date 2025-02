Globo terá Medina de comentarista e TV aberta em etapa do Mundial de surfe

A Globo transmitirá na TV aberta, dia 16 de fevereiro, as finais da etapa de Abu Dhabi da World Surfe League (WSL), o Mundial de surfe. A principal atração será o tricampeão mundial e bronze olímpico Gabriel Medina, que por motivo de lesão está fora da disputa.

A Globo pretende transmitir as finais feminina e masculina dentro do programa "Esporte Espetacular". O UOL apurou que o horário da etapa ainda não está definido pela WSL, o que deixa pendente se a transmissão será ao vivo ou gravada.

O diferencial da etapa é que ela é disputada em piscina de ondas artificiais no meio do deserto dos Emirados Árabes. Por não precisar contar com as variáveis da natureza, ela tem uma janela curta, de 14 a 16 de fevereiro.