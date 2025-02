Doncic tem prejuízo de quase R$ 700 milhões e perde maior contrato da NBA

Dessa forma, Doncic perdeu a chance de ultrapassar Jason Tatum e se tornar o atleta com maior salário da NBA. O astro do Boston Celtics recebe 314 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão) e tem contrato até a temporada 2029/30.

O alto salário, inclusive, teria motivado o Dallas Mavericks a concordar com a ida de Doncic para o Lakers. O time estava preocupado com o condicionamento físico do esloveno, que atuou em apenas 22 jogos na temporada.