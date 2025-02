Atlético-MG x Athletic: onde assistir e horário do jogo pelo Mineiro

O Athletic tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro. Com 12 pontos, o time é o líder do Grupo B e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Tombense.

Classificação e jogos Mineiro

Atlético-MG x Athletic -- Campeonato Mineiro

Data e horário: 4 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)