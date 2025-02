Rio mira Pan-2031, mas tem processos de 2007 que batem R$ 178 milhões

O que tem maior quantia envolvida é o de R$ 118,1 milhões. Trata-se de uma Ação Civil Pública por meio do qual o Ministério Público imputa ao COB e ao CO-RIO 2007 ato de improbidade relacionado à contratação da empresa WA&Tranze responsável pelas festas de abertura e encerramento. De acordo com o documento ao qual o UOL teve acesso, o processo "ainda não tem decisão de mérito proferida nem sequer em primeira instância".

Vamos garantir que o Pan [de 2031] saia sem dívida alguma para trás. Sei que o Pan de 2007 ainda tem algumas disputas judiciais em andamento, mas vocês podem ter certeza que esse é um compromisso meu, do prefeito Rodrigo Neves, da vice-prefeita [de Niterói] Isabel Swan, do vice Eduardo Cavalieri, assim como do presidente Lula e do ministro [dos Esporte, André] Fufuca.

Eduardo Paes, após Assembleia Geral do COB

O processo que envolve a segunda maior quantia é de R$ 55,6 milhões. É uma ação civil pública por meio da qual o Ministério Público Federal imputa ao CO-RIO 2007 ato de improbidade administrativa na assinatura com a Pan 2007 Empreendimentos imobiliários, referente à construção da Vila Pan-Americana. O CO-Rio foi parcialmente condenado em 1ª instância. O MPF e o CO-RIO recorreram, e os recursos ainda não foram julgados.

Temos um legado ainda de algumas multas a pagar e isso nos preocupa. Mas foram muitas conversas com o Eduardo (Paes, prefeito do Rio) e Rodrigo (Neves, prefeito de Niterói), com a Assembleia, atletas, e ter o Pan aqui no Brasil é muito massa. Começamos a pesar os prós e contras e vale a pena, mas, agora, temos de ter cuidado para não herdar coisas ruins, só herdar coisas boas.

Yane Marques, em evento de celebração da posse da nova diretoria do COB

Há ainda um processo na casa de R$ 2,2 milhões. Trata-se de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que julgou irregulares as contas do convênio nº 5/2007, celebrado entre Ministério dos Esportes e CO-RIO 2007, "com o escopo de promover a implantação dos trabalhos e gerenciamento das cerimônias do revezamento da tocha". Um outro processo, com o mesmo tema, gira em R$ 123,9 mil. Uma ação de R$ 2,1 milhões é pela reparação por defeitos de construção civil, ajuizada por proprietários de imóveis na Vila do Pan.

Entre as promessas para o Pan-2031 estão a linha 3 do metrô, que vai ligar a capital do Rio a Niterói e São Gonçalo, e a despoluição da Baía de Guanabara. Esse segundo tópico esteve em pauta para a Rio-2016, mas, à época, foi um dos objetivos não cumpridos.