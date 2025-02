Onde vai passar Novorizontino x Corinthians pelo Paulistão? Como assistir

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Corinthians ocupa a segunda posição do Grupo A, com 15 pontos, igual ao Mirassol, mas perde no saldo de gols. Já o Novorizontino é o vice-líder do Grupo C, com nove pontos.

Sob o comando de Ramón Díaz, o Timão venceu cinco das seis partidas disputadas no Paulistão. Na última rodada, o Corinthians superou o Noroeste por 2 a 1.

O Novorizontino, por outro lado, está invicto há cinco rodadas. No compromisso anterior, o Tigre bateu o Red Bull Bragantino fora de casa por 2 a 1.

Novorizontino x Corinthians - Paulistão 2025